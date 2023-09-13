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Минобороны РФ сообщило о 10 ракетных ударах ВСУ по морскому заводу в Севастополе, повреждены два российских корабля
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки пострадали 24 человека.

Согласно пресс-релизу ведомства, силами ПВО были сбиты семь крылатых ракет, все катера были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков». «В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте»,— сообщило Минобороны.

По словам Михаила Развожаева, Cевастополь подвергся атаке около 3:18. Из 24 пострадавших четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. В результате атаки загорелась южная площадка Севастопольского морского завода. Пожару присвоен 4 класс.

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