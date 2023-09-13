Французские конные стрелки стали чемпионом мира в Монголии

CentralAsia (MNG) - 7-10 сентября в стране впервые прошел Чемпионат мира по конной стрельбе из лука в туристическом комплексе «Чингисийн хурээ».

Около 90 лучников из более чем 20 стран мира соревновались на чемпионате мира по конной стрельбе из лука, сочетающем в себе скорость, храбрость и мудрость.

По итогам команды первое место заняла Франция, второе место – Монголия, третье место – Казахстан.

Конная стрельба из лука считается традиционным культурным наследием Монголии и официально зарегистрирована в Национальном реестре нематериального наследия Монголии в категории «Традиционные фестивали, ритуалы, обряды, игры».

Чемпионат мира по конной стрельбе стал важным событием в реализации работы по популяризации истории и культуры монгольских кочевников на международном уровне. Международная ассоциация по конной стрельбе из лука внесла традиционную монгольскую стрельбу с мячом в правила международных соревнований.

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