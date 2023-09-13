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Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный». Видео
Владимир Путин, Ким Чен Ын
Владимир Путин, Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Их встреча проходит в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где ведется сборка новой ракеты «Ангара».

На кадрах, которые показала пресс-служба, видно, как Ким Чен Ын выходит из автомобиля, и, подойдя к Путину, жмет ему руку. Политики здороваются, и северокорейский лидер благодарит российского президента за приглашение в страну.

Ожидается, что они осмотрят ряд объектов космодрома, в том числе стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2». После осмотра космодрома на его площадке пройдут российско-корейские переговоры на высшем уровне, в них примет участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Кремль говорил, что пресс-конференция по итогам не планируется.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на спецпоезде. На станции Хасан в Приморском крае его встретили губернатор Олег Кожемяко и глава Минприроды Александр Козлов. Лидер КНДР заявил, что его визит в Россию подтверждает приоритетное внимание республики к отношениям с РФ, как к вопросу «стратегической важности».

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