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Правительство Японии ушло в отставку

CentralAsia (CA) -  Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр Фумио Кисида принял прошения министров, передает агентство Kyodo.

Кисиде предстоит провести встречу с главой партии Комэйто — партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути по вопросам формирования кабинета. После этого сформируется новое правительство, состав которого утвердит император Японии Нарухито в ходе специальной церемонии.

В новом кабмине сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат свои должности. Пять назначений получат женщины, что является максимальным показателем наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

В прошлом году Кисида объявил новый состав правительства Японии. О желании премьера обновить кабмин сообщалось осенью 2021 года.

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