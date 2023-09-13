Еще в одном самолете «Уральских авиалиний» обнаружили техническую неисправность. Перенесли рейс Екатеринбург — Бишкек

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CentralAsia (CA) - «Уральские авиалинии» 12 сентября из-за технической неисправности самолета перенесли вылет по маршруту Екатеринбург-Бишкек, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пассажиров воздушного судна. Это второй случай с неисправностью борта у авиакомпании за день.

«Рейс U6-2985 A320 по данному маршруту должен был отправиться еще в 15:15, однако диспетчер объявил о некой технической неисправности на борту. Нас выгрузили обратно в аэропорт. О времени вылета не сообщают», — говорят пассажиры.

Согласно онлайн-табло Кольцово, посадка на самолет закончена. Предполагаемое время вылета: 16:30.

Вылет самолета задержали на 6 часов.

«Ждем замену борта. Летит из Питера»,— сообщили «Осторожно, новости» пассажиры рейса U6-2985 A320. Сотрудники авиакомпании оповестили их, что рейс, который должен состояться в 15:15 (13:15 по мск), перенесен на 21:25 (19:25 по мск).

Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, из-за отказа зеленой гидросистемы совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту находились 170 человек, включая 23 детей и 6 членов экипажа. Пять пассажиров Airbus A320 обратились за помощью к медикам. Внешних повреждений у воздушного судна нет, он цел и стоит на шасси. Каждому пассажиру, севшего в поле Airbus A320 будет выплачено по 100 000 рублей от страховой — «компенсация за испуг».