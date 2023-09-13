Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2901 человека

- Азия и мир, общество
- 13:31, 13 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - В результате землетрясения в Морокко погиб 2901 человек, 5530 получили ранения – таковы последние данные местных властей о числе жертв и пострадавших, сообщает RFI.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного полумесяца (IFRC) выступила с экстренным призывом о необходимости собрать около 100 млн евро для оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия. «Нам необходимо удовлетворить самые насущные потребности людей, включая здравоохранение, водоснабжение, санитарию и гигиену, предоставление жилья», – заявила директор по глобальным операциям в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца Каролина Холт.
Международная организация уже выделила 1 млн швейцарских франков из своего чрезвычайного фонда реагирования на стихийные бедствия для поддержки деятельности марокканского Красного Полумесяца на местах.
Более чем трое суток спустя после землетрясения марокканские спасатели и добровольцы при поддержке иностранных специализированных команд, прибывших на помощь, пытаются ускорить поиск выживших, а также обеспечить жильём и всем необходимым сотни семей, потерявших свои дома.
Однако некоторые отдаленные районы и селения, пострадавшие от катастрофы, пока остаются без должной помощи, отмечает издание.
Ближайшие к эпицентру землетрясения деревни по-прежнему недоступны из-за оползней. В некоторые из этих селений продовольствие пытаются доставлять вертолетами. Марокканская армия развернула полевые госпитали для оказания помощи раненым в отдаленных районах.
Землетрясение в Марокко магнитудой 7 баллов произошло 8 сентября в 23:10 по местному времени.
Согласно информации Национального геофизического института Марокко, эпицентр землетрясения находился в провинции Аль-Хауз примерно в 70 км к югу от Марракеша. Очаг залегал на глубине 8 км. Толчки ощущались в радиусе 400 км от эпицентра.
Вслед за мощным толчком последовали сотни афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 6.
Большинство погибших зафиксировано в регионах Аль-Хауз, Тарудант, Шивава, Варзазат, Марракеш, Азила, Агадир, Касабланка и Юсифийе.