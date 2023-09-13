Ким Чен Ын: КНДР всегда поддерживает все решения Путина

Владимир Путин, Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - На космодроме Восточный прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе, они продлились более часа, сообщается на сайте Кремля.

Руководитель КНДР выразил поддержку России «в борьбе против империализма». Он заверил, что Северная Корея всегда поддерживала решения Путина и его правительства.

По словам Ким Чен Ына, Россия сейчас «поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности». «Мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали и поддерживаем решения Путина, а также решения правительства России. Я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства»,— утверждает лидер КНДР.

Он напомнил, что СССР сыграл большую роль в становлении и построении независимости КНДР, и дружба двух стран «имеет глубокие корни».

«И сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с РФ», - сказал Ким Чен Ын. Он выразил уверенность, что встреча поднимет отношения России и КНДР на новый уровень.

«У нас очень много вопросов, включая политику, экономику и культуру», - сказал Ким Чен Ын.

Он выразил благодарность Путину за приглашение в Россию и за возможность посетить космодром Восточный, который он назвал «сердцем космической державы».

В свою очередь, Путин заявил, что очень рад принять лидера КНДР с визитом в России. Он отметил, что СССР первым признал Северную Корею, и назвал знаковой датой юбилей победы республики в корейской войне. Президент РФ добавил, что они обсудят вопросы «экономического взаимодействия и гуманитарного характера».

По окончании переговоров с участием делегаций лидеры провели отдельную беседу в формате тет-а-тет.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на переговоры с Владимиром Путиным накануне. Бронепоезд, на котором он путешествует, утром 12 сентября приехал в Приморский край.

Перед началом переговоров лидеры России и Северной Кореи ознакомились с ходом сборки ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз- 2». По данным «Интерфакса», Ким Чен Ын задавал много вопросов — о характеристиках топлива для ракеты, принципах движения, о том, куда падают ее отработавшие ступени. По окончании осмотра цеха он оставил краткую запись на корейском в книге для почетных гостей.

Источники New York Times сообщали, что российская сторона в результате переговоров лидеров хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

Для Ким Чен Ына это первая поездка за пределы Северной Кореи после пандемии коронавируса, о которой известно. В Россию он последний раз приезжал в 2019 году — тоже на переговоры с Путиным.