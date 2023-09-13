На большей части Казахстана сохранится дождливая погода

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 14-16 сентября сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, сообщает «Казгидромет».

«Весь период на востоке, 14-15 сентября на севере, 15-16 сентября на западе, 16 сентября на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, весь период в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега», - сообщили синоптики.

При этом зачительных изменений в температурном фоне не ожидается: на севере ночью +3+10, днем +13+20 градусов, в южной половине ночью +7+15, днем +18+25 градусов.

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