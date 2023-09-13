Еврокомиссия начинает антисубсидиарное расследование в отношении электромобилей из Китая

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CentralAsia (CA) - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования китайских государственных субсидий на электромобили с целью защиты европейской промышленности от «искусственно заниженных цен». Об этом она заявила выступая в Европейском парламенте в Страсбурге.

«Мировые рынки сегодня наводнены дешевыми китайскими электромобилями, цены на которые искусственно поддерживаются на низком уровне за счет масштабных государственных субсидий. Я объявляю о начале антисубсидионного расследования в отношении электромобилей, поступающих из Китая. Конкуренция должна быть честной», - написала в социальной сети X (бывший Twitter).

По ее словам, Европа открыта для конкуренции, но не для гонки на выживание. «Мы должны защищать себя от недобросовестной практики».

Глава Еврокомиссии в четвертый раз обращается к евродепутатам с докладом «О положении Союза». Срок ее полномочий истекает в следующем году.

Ожидается, что Урсула фон дер Ляйен подведет итоги не только последнего года, но и всей работы на своем посту с 2019 года.

Европейские выборы пройдут в июне 2024 года, по их итогам обновится состав Европарламента, а затем будут назначены новые руководители (или переназначены старые) основных институтов Евросоюза.