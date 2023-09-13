экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Еврокомиссия начинает антисубсидиарное расследование в отношении электромобилей из Китая
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования китайских государственных субсидий на электромобили с целью защиты европейской промышленности от «искусственно заниженных цен». Об этом она заявила выступая в Европейском парламенте в Страсбурге.

«Мировые рынки сегодня наводнены дешевыми китайскими электромобилями, цены на которые искусственно поддерживаются на низком уровне за счет масштабных государственных субсидий. Я объявляю о начале антисубсидионного расследования в отношении электромобилей, поступающих из Китая. Конкуренция должна быть честной», - написала в социальной сети X (бывший Twitter).

По ее словам, Европа открыта для конкуренции, но не для гонки на выживание. «Мы должны защищать себя от недобросовестной практики».

Глава Еврокомиссии в четвертый раз обращается к евродепутатам с докладом «О положении Союза». Срок ее полномочий истекает в следующем году.

Ожидается, что Урсула фон дер Ляйен подведет итоги не только последнего года, но и всей работы на своем посту с 2019 года.

Европейские выборы пройдут в июне 2024 года, по их итогам обновится состав Европарламента, а затем будут назначены новые руководители (или переназначены старые) основных институтов Евросоюза.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com