Афганистан вернул Туркменистану 80 грузовиков с «некачественными» нефтью и сжиженным газом

CentralAsia (TM) - За последние четыре месяца Афганистан вернул Туркменистану 80 грузовиков, перевозивших некондиционную нефть и сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщает агентство Бахтар со ссылкой на Национальное агентство Афганистана по стандартизации (ANSA).

Решение отклонить и отправить обратно цистерны с некачественными нефтью и сжиженным газом является частью усилий по надзору за портами и предотвращению ввоза в Афганистан некачественных товаров, подчеркнули в ANSA.

Несколькими днями ранее десятки танкеров с некачественным топливом были возвращены Ирану.

В начале августа ANSA заявило о возврате Узбекистану 67 вагонов с некачественным топливом. В компании «Узбекнефтегаз» пояснили, что отправленные Кабулу нефтепродукты были изготовлены по стандартам, которые афганской стороной еще не зарегистрированы.