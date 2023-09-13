Теракт в мечети Ирана: Власти требуют смертной казни для обвиняемого таджикистанца

Обвиняемые по делу нападения на Шахчарог. Крайний слева - Рахматулло Наврузов

CentralAsia (TJ) - В иранском городе Шираз 10 сентября начался судебный процесс над участниками нападения на мечеть Шах-Черах.

В результате этого нападения, произошедшего 13 августа 2023 года, в шиитской святыне погибли двое, еще семеро были ранены.

Как сообщает агентство Мехр Ньюс, на скамье подсудимых сидели трое: гражданин Таджикистана Рахматулло Наврузов, которого считают главным обвиняемым, а также его сообщники Хабибулло Арабзода и Амрулло Назари. Уроженцами какой страны они являются - не сообщается

Представитель прокуратуры Шираза призвал признать Рахматулло Наврузова виновным в преступлении первой степени: по обвинению в богоборчестве (человек, восстающий против Бога) и членстве в террористической группировке ИГИЛ. Прокурор призвал суд приговорить Наврузова по этим обвинениям к самому суровому наказанию - смертной казни.

На первом заседании был допрошен и сам Наврузов.

Он сообщил, что присоединился к ИГИЛ через соцсети. Ему дали прозвище «Салман Асламьяр» и приказали отправиться в Турцию. Из Турции он нелегально проник в Иран, потом в Пакистан, а оттуда в Афганистан, где прошел военную подготовку в лагере боевиков.

По его словам, после окончания военной подготовки его отправили в Иран, где он некоторое время жил в доме рядом с мечетью Шах-Черах.

Наврузов продолжил, что эмиссары ИГИЛ приказали ему поджечь мечеть и расстрелять верующих.

В результате он пришел в мечеть с бензином, но был задержан до того, как успел поджечь ковры. У нападавшего был также автомат и восемь магазинов, он успел сделать 11 выстрелов, что привело к смерти двух человек и ранению еще семерых.

При этом Наврузов заявил: «Я понятия не имел, что меня арестуют, я думал, что меня убьют. Я не считал количество людей, на которых нацелился, моим намерением было продолжать операцию до последнего патрона в магазине…».

ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку в Ширазе и назвала ее местью за казнь двух ее боевиков, приговоренных к смерти за предыдущую атаку на мавзолей Шахчарог 26 октября 2022 года. В той атаке погибли 13 человек, еще 27 получили ранения. Двух террористов, причастных к той атаке, казнили месяц назад.

Тогда сообщалось, что открывший стрельбу был уроженцем Таджикистана Комрони Субхон по прозвищу «Абу Аиша». Ему было 23 года. Через несколько дней после ареста Комрон Субхон скончался в больнице Шираза от полученных ран.

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