В России биржевые цены на дизельное топливо и бензин Аи-92 обновили рекорд

CentralAsia (CA) - Сегодня биржевые цены на дизельное топливо и бензин Аи-92 выросли до нового рекорда. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, передает Newdaynews.

Так, дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало на 1,39% – до 71 047 рубля за тонну, что стало седьмым максимумом с начала сентября. На начало августа тонна дизеля стоила менее 57 тысяч рублей за тонну.

Стоимость бензина марки Аи-92 также обновила рекорд, поднявшись сегодня на 0,99% – до 67 602 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел после нескольких дней рекордного роста. Его цена снизилась 0,52% – до 76 395 рубля за тонну.

Примечательно, что средняя розничная цена дизельного топлива на автозаправках Москвы более чем в два раза ускорила темпы роста и выросла на 51 копейку за неделю с 4 по 11 сентября, до 61,66 рубля за литр, передает «Прайм» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА). Как уточняется, сильнее всего дизель подорожал на заправках «Транс-АЗС» и «Нефтьмагистрали» – на 3,24 рубля и на 1 рубль соответственно.

Средняя стоимость бензина Аи-92 за неделю увеличилась на 11 копеек – до 50,56 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 12 копеек – до 56,07 рубля. Бензин Аи-100 вырос в цене на 57 копеек – до 68,83 рубля за литр.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности роста стоимости автомобильного топлива.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопроса Владимир Кашин заявил, что считает такую ситуацию результатом целенаправленного подрыва основ безопасности страны.