Шавкат Мирзиёев примет участие в консультативной встрече глав стран ЦА в Душанбе

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в консультативной встрече глав пяти государств Центральной Азии и саммите Международного фонда спасения Арала, которые пройдут в Душанбе 14−15 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев выступит на первом саммите с рядом важных и актуальных предложений и инициатив, отметил он. Президент, в частности, затронет вопросы торгово-экономических, транспортно-логистических отношений, «зелёной» экономики и энергетики, водных ресурсов в регионе, а также выскажется по таким вопросам, как укрепление сотрудничества стран в области экологии и совместная борьба с негативными последствиями изменения климата.

На полях консультативной встречи запланировано проведение 12 параллельных мероприятий, включая экономический форум, форум учёных, встречу активных женщин, культурную программу и выставку национальных блюд государств региона. 13 сентября в рамках саммита пройдёт заседание с участием министров транспорта пяти стран региона.

Инициативу о проведении консультативных встреч глав стран Центральной Азии в 2017 году выдвинул Шавкат Мирзиёев. Предыдущий саммит проходил в Кыргызстане в июле 2022 года.

Заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала будет проведён впервые за пять лет после перерыва из-за пандемии. В последний раз саммит проводился в Туркменистане в 2018 году.

На саммите планируется подписание пакета документов, самым важным из которых станет итоговая декларация глав государств, сообщил Шерзод Асадов.