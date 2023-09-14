Министр иностранных дел Батцэцэг провела официальные переговоры с министром иностранных дел Австралии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, находящийся с официальным визитом в Содружестве Австралии, 13 сентября 2023 года провела официальные переговоры с министром иностранных дел Австралии Пенелопой Ин-Йен Вонг.

Отмечая торжественное празднование 50-летия дипломатических отношений между Монголией и Содружеством Австралии в 2022 году, министры иностранных дел дали оценку нынешнему состоянию отношений и сотрудничества между двумя странами. Они выразили удовлетворение активным расширением и развитием сотрудничества в политической, оборонной, горнодобывающей, образовательной и гуманитарной сферах, укреплением связей между людьми в рамках «Расширенного партнерства» за последние 50 лет.

Стороны признали необходимость поднять двусторонние отношения до уровня всестороннего партнерства путем развития отношений и сотрудничества между Монголией и Австралией, исходя из масштабов и потенциала сотрудничества. Более того, министры договорились увеличить частоту визитов на высоком и высшем уровнях и политического диалога между двумя странами.

Министр иностранных дел Батцэцэг подчеркнула широкие возможности для развития торговых, инвестиционных и экономических связей при расширении сотрудничества в сферах сельского хозяйства, культуры и туризма между Монголией и Австралией. Кроме того, она выразила намерение Монголии тесно сотрудничать в заключении соглашений о воздушном транспорте и социальной защите в рамках укрепления правовой базы.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выразила уверенность, что официальный визит министра иностранных дел Монголии в Австралию сыграет жизненно важную роль в дальнейшем развитии отношений и сотрудничества между двумя странами. Она также выразила удовлетворение тем, что отношения между Монголией и Содружеством Австралии углубляются в рамках ООН и других международных организаций. Министр иностранных дел Пенни Вонг отметила приверженность Австралии укреплению сотрудничества с Монголией в различных областях, включая гендерное равенство и изменение климата.

Стороны подчеркнули, что стипендия Australia Awards вносит конкретный вклад в социально-экономическое развитие Монголии и наращивание потенциала ее человеческих ресурсов. Министры иностранных дел также отметили, что в этом году исполняется 30 лет со дня проведения Австралийской программы премий в Монголии, в ходе которой стипендию получили более 700 монголов, и стороны договорились увеличить число лауреатов, начиная с этого года. Отметив успешную реализацию визовой программы «Работа и отдых», министры иностранных дел подтвердили свою обоюдную приверженность расширению визовой программы, включив в нее больше граждан обеих стран.

Монгольская сторона выразила благодарность австралийской стороне за предоставление 250 тысяч австралийских долларов в виде гуманитарной помощи в ответ на неблагоприятную гуманитарную ситуацию, вызванную сильным наводнением в Монголии. Австралия направила свою помощь через Общество Красного Креста Монголии.

В ходе официального визита министра иностранных дел Монголии в Австралию Министерство иностранных дел (МИД) Монголии и Министерство иностранных дел и торговли (DFAT) Австралийского Содружества подписали Меморандум о сотрудничестве. Обе стороны считают Меморандум о сотрудничестве важным для взаимных консультаций по международным и региональным вопросам, обмена и привлечения дипломатов из Монголии и Австралии к обучению, а также расширения сотрудничества между МИД и DFAT.

По итогам встречи министр иностранных дел Батцэцэг встретилась с монгольскими студентами, обучающимися в Австралии по стипендии Australia Awards.

источник: МИД Монголии

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