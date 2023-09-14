Батцэцэг встретилась с представителями монгольских студентов, обучающихся в Австралии

CentralAsia (MNG) - В ходе официального визита министр иностранных дел Батцэцэг встретилась с монгольскими студентами, обучающимися в Австралии по стипендии Australia Awards.

Стипендиальная программа правительства Австралии реализуется в Монголии с 1993 года в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительствами Монголии и Австралии по сотрудничеству в целях развития. В этом году исполняется 30 лет со дня участия Монголии в австралийской стипендиальной программе, и за этот период более 700 монгольских студентов успешно приняли участие в программе.

66 процентов всех выпускников - женщины и 34 процента - мужчины. В настоящее время 50 процентов работают в государственном секторе, а 50 процентов работают в частном секторе и организациях гражданского общества.

Монгольская сторона договорилась с австралийской о расширении этой программы, вносящей ценный вклад в социально-экономическое развитие страны, а также об увеличении числа студентов, получающих стипендии с этого года.

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