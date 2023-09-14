Батцэцэг встретилась с руководителями Сената и Палаты представителей австралийского парламента

CentralAsia (MNG) - В рамках своего официального визита в Австралию 13 сентября 2023 года министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с председателем Сената Сью Лайнс и спикером Палаты представителей австралийского парламента Милтоном Диком, а также ознакомилась с деятельность Сената и Палаты представителей.

Стороны выразили удовлетворение активным развитием Расширенного партнерства между Монголией и Австралией, основанного на общих ценностях, таких как демократия, права человека и свобода, и обменялись детальными мнениями по укреплению связей между законодательными органами двух стран и расширению сотрудничества между группы дружбы в парламенте.

В ходе встречи министр Батцэцэг Батмөнх передала теплые приветствия спикера парламента Монголии Занданшатара Гомбожава и вручила приглашения посетить Монголию председателю Сената Сью Лайнс и спикеру Палаты представителей Милтону Дику.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения