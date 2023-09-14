Батцэцэг встретилась с членами австралийско-монгольской парламентской группы дружбы в парламенте Австралии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с заместителем спикера Палаты представителей австралийского парламента Шэрон Клейдон, депутатом австралийского парламента, главой парламентской группы дружбы между Австралией и Монголией Таней Лоуренс и другими членами группы и обсудили отношения между двумя странами, в том числе межпарламентское сотрудничество.

Парламентская группа дружбы Австралия-Монголия в австралийском парламенте была создана в 2022 году и включала 38 членов парламента, в том числе председателя Сената, спикера Палаты представителей, заместителя спикера, заместителя премьер-министра Австралии и 13 членов Сената, включая министра обороны, министра минеральных ресурсов и министра труда, 24 члена Палаты представителей и 4 министров правительства. Глава группы Таня Лоуренс посетила Монголию в июле этого года и приняла участие в Монгольском экономическом форуме вместе с более чем 100 представителями крупного австралийского бизнеса и предприятий.

Таня Лоуренс и Батцэцэг Батмөнх

Парламент Австралии — высший законодательный орган Австралийского Союза. Являясь двухпалатным, австралийский парламент в значительной степени смоделирован согласно Вестминстерской традиции, хотя на структуру и функции сильно повлиял опыт США (прежде всего, структура Конгресса США). Согласно части 1 главы 1 Конституции Австралии, в Парламент страны входят Король Великобритании, Сенат и Палата представителей.

Верхняя палата Парламента, Сенат, состоит из 76 членов по 12 от каждого штата и по 2 от каждой континентальной территории. Сенаторы избираются на основе пропорциональной избирательной системы.

Нижняя палата Парламента, Палата представителей, в настоящее время состоит из 150 депутатов, каждый из которых представляет отдельный избирательный округ. Количество мест в палате не является фиксированным и может изменяться. Например, по результатам парламентских выборов 1993 года в палате было 147 мест, в 1996 году — 148 мест, а в 2001 году — 150 мест. Депутаты Палаты избираются на 3 года по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства с двухпартийным предпочтительным (преференциальным) голосованием.

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