Монголия одобрила соглашение с США о воздушном сообщении

CentralAsia (MNG) - Кабмин Монголии на своем очередном заседании в среду одобрил соглашение между правительством Монголии и правительством США о воздушном сообщении по принципу открытого неба, подписанное в Вашингтоне во время визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в США. Глава правительства Монголии посетил США 2-6 августа, встретился в Вашингтоне с вице-президентом страны Камалой Харрис.

Как отмечается, переговоры между США и Монголией должны ослабить напряженность и оказать помощь в экономическом развитии азиатской страны. Соглашение о воздушном сообщении особенно важно для Монголии, не имеющей выхода к морю.

Министерство дорожно-транспортного развития страны поставило перед собой цель расширить воздушное сообщение, увеличить маршруты и частоту полетов за короткий период времени и планирует заключить соглашения о воздушном сообщении примерно с 10 странами в период с 2023 по 2024 год.

В результате активной работы по заключению соглашения о воздушном сообщении с США, обсуждения и одобрения проекта данного соглашения на заседании правительства 7 декабря 2022 года этот важный документ был подписан в ходе официального визита премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в США 4 августа.

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