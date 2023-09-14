Завтра в Улан-Баторе начнется VIII чемпионат Азии по аэробной гимнастике

CentralAsia (MNG) - VIII чемпионат Азии по аэробной гимнастике пройдет в спорткомплексе «Буянт Ухаа» 15-17 сентября. Чемпионат Азии пройдет в Монголии во второй раз за последние 6 лет.

Особенность соревнований в том, что они пройдут в 6 категориях: мужские, женские, пары, трио, группы и аэробные танцы и в трех возрастных категориях: дети, молодежь и взрослые.

В чемпионате Азии по аэробной гимнастике примут участие 198 спортсменов из 11 стран, включая Монголию, Австралию, Камбоджу, Гонконг, Китай, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Филиппины, Южную Корею, Тайвань, Китай и Вьетнам.

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