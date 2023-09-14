Сотрудничество с китайской провинцией Ляонин в сфере авто транспорта важно для Монголии

CentralAsia (MNG) - В ходе визита в Китайскую Народную Республику министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг встретился с губернатором провинции Ляонин Ли Лэчэном и вице-губернатором провинции Ляонин Цзинь Говеем, представил им проекты дорожно-транспортной инфраструктуры, и предложил начать сотрудничество. Провинция Ляонин — важный стратегический город Китая с шестью морскими портами и населением 43 миллиона человек.

Учитывая, что Монголия является средней частью транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу, мы стремимся соединить порт Бичигт аймака Сухбаатара с кратчайшим маршрутом к морю через китайский порт Цзиньчжоу. Судоходный маршрут из Бичигта в порт Цзиньчжоу составляет 866 км. В рамках Политики нового возрождения Правительства Монголии мы планируем реализовать такие крупные инфраструктурные проекты, как строительство железных дорог Чойбалсан—Хөөт—Бичигт и Сайншанд—Баруун-Урт—Хөөт—Бичигт в восточном регионе, строительство грузовых терминалов для увеличения пропускной способности пограничного порта Бичигт и соединения пограничного порта Бичигт с сетью дорог с твердым покрытием.

При реализации этих проектов мы получим кратчайший выход к морю. Кроме того, инвестиции в восточный регион увеличатся, развитие дорог, транспорта, энергетики, горнодобывающей, тяжелой и легкой промышленности выйдет на совершенно новый уровень, будет облегчена торговля и транспорт, а стоимость транспортировки товаров радикально снизится. . Кроме того, это увеличит новые рабочие места, повысит уровень жизни граждан, существенно ускорит рост ВВП и обеспечит экономический рост, информируют в Минавтодорразвития.

Чтобы устранить скопление контейнеров в порту Тяньцзинь, Китай, необходимо использовать порт Цзиньчжоу. Для этого нам необходимо построить Восточную вертикальную железную дорогу и обустроить второй шлюз, связанный с морским портом.

Порт Цзиньчжоу, конкурент порта Тяньцзинь, ближайшего (866 км) к Монголии, управляет складскими помещениями площадью 3 397 000 квадратных метров и поддерживает навигационные отношения с более чем 100 странами мира.

Используя этот порт, будут сняты перегруженность контейнеров, стоимость перевозки еще больше снизится, и наши импортные грузы будут прибывать очень быстро. Так, министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг во время посещения обсудил вопросы скорейшей реализации железнодорожных проектов Чойбалсан—Хөөт—Бичигт и Сайншанд—Баруун-Урт—Хөөт—Бичигт, увеличения пропускной способности пограничного порта Бичигт, и создание грузовых терминалов во время посещения порта Цзиньчжоу.

Кроме того, министр встретился с представителями города Цзиньчжоу во главе с его мэром Ван Синьюем и достиг договоренности о сотрудничестве с городом Цзиньчжоу в реализации крупных инфраструктурных проектов в восточном регионе, таких как соединение пограничного порта Бичигт с Дорога с твердым покрытием, сообщает Министерство дорожного и транспортного развития.

Порт Цзиньчжоу, логистический узел, соединяющий Азию и Европу, расположен в западной части провинции Ляонин и к северо-западу от Бохайского моря. Самый северный порт Китая с годовой пропускной способностью 100 миллионов тонн грузов. Он также способен обрабатывать 1 100 000 контейнеров в год. Монголия импортирует 90 000 контейнеров и возвращает 80 000 контейнеров в год. Порт Тяньцзинь, через который проходит большая часть наших импортных грузов, ежегодно обрабатывает 500 миллионов тонн грузов.

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