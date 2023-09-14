Монголия обеспечит 100 процентов своих потребностей в пшенице и картофеле внутри страны

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулуун Хаянгаа представил на заседании правительства, что за счет отечественных культур можно обеспечить 100% потребностей в пшенице и картофеле и 81,3% потребностей в овощах.

По предварительному балансу можно собрать 480 тысяч тонн пшеницы, 165 тысяч тонн картофеля, 165,8 тысячи тонн овощей, 64,8 тысячи тонн масличных культур, 225,6 тысячи тонн кормовых растений, 5 тысяч тонн фруктов.

Производство пшеницы увеличится на 79 тысяч тонн или 19, овощей - на 25,7 тысячи тонн или 18,3, кормов для животных - на 67,2 тысячи тонн или 42,4, фруктов и овощей - на 1 тысячу тонн или 25 процентов.

В результате инновационной технологии посева пшеницы урожайность с единицы продукции по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,9 т/га или более чем на 30 процентов, произошло улучшение качества. Доходность единицы продукции является самой высокой за последние десять лет.

Ожидается, что производство овощей увеличится на 18,3 процента по сравнению с прошлым годом в результате стимулирования продажи овощей, поддержки семян и технических субсидий.

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