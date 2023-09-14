На Гавайях вновь извергается вулкан Килауэа
- Казахстан, происшествия
- 10:34, 14 сентября 2023
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CentralAsia (KZ) - На острове Гавайи в ночь на 11 сентября вновь начал извергаться вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба США. Органы здравоохранения штата предупреждают, что из-за вулканических частиц и смога ухудшится качество воздуха и у населения могут появиться проблемы с дыханием.
Последнее извержение вулкана не представляет опасности для инфраструктуры штата, так как вершина Килауэа находится в Национальном парке на Большом острове, вдали от жилых кварталов.
Вулкан Килауэа — один из самых активных вулканов в мире и второй по величине на Гавайях. Он извергается уже третий раз за этот год. Последний раз он проявлял активность 7-21 июня.
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