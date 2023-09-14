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Минобороны России утвердило перечень заболеваний, при которых нельзя служить
Шойгу и Герасимов на встрече с Путиным 27 февраля 2022 года.
Шойгу и Герасимов на встрече с Путиным 27 февраля 2022 года.

CentralAsia (CA) -  Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых признанный ограниченно годным, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы России в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Приказ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту ограниченно годным, входит 26 пунктов.

Из документа следует, что к таким болезням, в частности, относятся: ВИЧ, гепатит В и С, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет I типа, заболевания сердца, психические расстройства.


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