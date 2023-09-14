Китай стал первой страной, назначившей посла в Афганистане при режиме талибов

CentralAsia (CA) - Новый посол Китая в Афганистане Чжао Син вручил копии верительных грамот Мохаммаду Хасану Ахунду, и.о. премьер-министра в правительстве, сформированном движением «Талибан». Об этом сообщил заместитель официального представителя талибов Билал Карими.

«И. о. премьер-министра Мухаммад Хасан Ахунд в ходе торжественной церемонии принял верительные грамоты у нового посла Китая в Афганистане, господина Чжао Сина. В торжественных мероприятиях также принял участие и.о. главы МИД Амир Хан Моттаки», - написал Карими на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Со своей стороны и.о. премьера выразил надежду, что назначение Чжао Сина откроет новую главу в дипломатических отношениях между странами. Он также отметил, что отношения между Китаем и Афганистаном за последние два года вышли на прекрасный уровень», - сообщил Карими.

3 апреля 2023 года и.о. главы МИД Афганистана заявил, что правительство талибов направило в КНР своего дипломатического представителя. На текущий момент представители «Талибана» направили послов в такие страны, как Иран, Узбекистан, Туркмения и Пакистан, а также в Казахстан, Кыргызстан, Россию, Турцию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Малайзию.