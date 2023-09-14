Нефтяники и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, - Путин

CentralAsia (CA) - Производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию, заявил в ходе пленарного заседания ВЭФ президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как я думаю, производители нефтепродуктов правы — правительство должно было своевременно реагировать [на изменения на мировом рынке нефти]. Были приняты не так давно соответствующие решения, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, эти механизмы были отменены [речь идет о сокращении в 2 раза топливного демпфера с сентября]», - сказал президент.

«Правительство не среагировало вовремя на изменения цены на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Но это регулируемая позиция, мы вчера только с Игорем Ивановичем Сечиным [глава «Роснефти»] разговаривали. У него своя позиция на этот счет есть. Но в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время», - подчеркнул Путин.

«Для нас очень важно обеспечить сельхозпроизводителей дизелем, его просто физически стало не хватать. Сейчас физически оно появилось, вопрос в регулировании цен», - добавил президент.

«Было много механизмов. В 2009 году, когда я возглавлял правительство РФ, было принято решение — толстое, фолиант целый — о взаимодействии компаний ТЭК и правительства. И все там было детально расписано. Оно действует сейчас, но не применяется. Сейчас применяются другие механизмы, так называемый демпфер. Я уже сказал, в чем его смысл — баланс между внешними и внутренними ценами. Его ополовинили, и он не стал так эффективно работать, как работал до этого. Инструменты известны, договоренности есть. Надеюсь, это отразится на реальном положении дел», - сказал Путин.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля — кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, стоимость топлива на АЗС страны в последнее время превышает инфляцию. Кроме того, аграрии начали жаловаться на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо. На этом фоне правительство и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации на топливном рынке, одна из которых — указ о пресечении «серого» экспорта топлива из РФ. Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты в стране растут, в том числе из-за сокращений в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонтов НПЗ, а также выгодной экспортной альтернативы.