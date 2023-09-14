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Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

CentralAsia (KZ) -  Ночью 13 сентября умер первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза. Снегуру было 82 года.

«Печально, братья, грустно... 13 сентября в 23.30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур», - написал Тампиза в соцсетях.

Мирча Снегур занимал пост президента Молдавии с 3 сентября 1990 по 15 января 1997 года. Его похоронят на Кишиневском центральном кладбище.

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