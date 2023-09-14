Казахстанцам разрешат вывешивать государственный флаг на балконах

CentralAsia (KZ) - В Министерстве туризма и спорта подготовили проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Правила использования (установления, размещения) государственного флага, государственного герба и их изображений. Соответствующий документ размещен на портали Открытые НПА и будет доступен для публичного обсуждения до 27 сентября. Об этом сообщает Форбс.Кз.

Так, в обновленных правилах говорится, что госсимвол, а именно флаг, можно размещать в подведомственных подразделениях, на зданиях и в кабинетах государственных юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также иных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых государство выступает единственным акционером, и в детских садах.

Новые правила также позволяют размещать флаг на трибунах, экспозициях, в качестве бортового опознавательного знака на воздушных и космических аппаратах, на знаках различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на воинской или иной государственной службе, а также на костюмах спортсменов и других спортивных принадлежностях.

Кроме того, допускается размещение флага на зданиях и помещениях (в том числе и на балконах), принадлежащих частным лицам. Но только в положении с наклоном не более 45 градусов и на высоте не менее 3 метров (для флагов размером 1х2 метра). При этом флаг не может быть использован в качестве геральдической основы для флагов, печатей и символов общественных объединений и других организаций.

В обновленном документе также появились пункты, которые устанавливают факты, являющиеся надругательством над госсимволом. В этом списке причинение физического ущерба полотну. Так, запрещается флаг рвать, сжигать, поджигать, умышленно бросать на землю, топтать ногами, выбрасывать в мусор. Также запрещено оскорбление госсимволов путем создания коллажей с использованием компьютерных программ, листовок, использование в запрещенных местах и не по назначению, публичное издевательство, нецензурные выражения в адрес государственного флага, в том числе в социальных сетях.

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