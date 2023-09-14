Премьер-министр Армении Пашинян считает, что российские миротворцы не справились с миссией в Карабахе

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе не справился со своей задачей. По его мнению, ситуация в регионе после появления там миротворцев РФ только ухудшилась.

«Миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше»,— рассказал армянский премьер в интервью изданию Politico, передает Коммерсант.

Никол Пашинян сказал, что после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась. Он считает, что Россия фактически «больше не может оказывать влияние на Азербайджан». Премьер-министр Армении полагает, что задача по защите Нагорного Карабаха осталась невыполненной, несмотря на то, что территория непризнанной республики была зоной прямой ответственности российского миротворческого контингента.

В этом же интервью Никол Пашинян высказал мнение, что Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, даже несмотря на рост опасений из-за возобновления конфликта с Азербайджаном. Он назвал «неустойчивым» подход, когда в случае обострения конфликта каждый раз приходится призывать Россию в качестве гаранта безопасности. Господин Пашинян пояснил, что сейчас стратегия Армении заключается в том, чтобы максимально снизить «зависимость от других».