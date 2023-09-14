Президенты стран Центральной Азии прибыли в Душанбе

- Таджикистан, политика
- 13:10, 14 сентября 2023
- Просмотров: 3595
CentralAsia (TJ) - В Душанбе 14-15 сентября состоится Пятая юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и очередное заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).
Четвертая консультативная встреча глав государств ЦА прошла в июне 2022 года в городе Чолпон-Ата.В город Душанбе прибыли президенты стран Центральной Азии.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 сентября по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл в Душанбе с рабочим визитом.
Борт главы государства приземлился в международном аэропорту г. Душанбе. Президента Садыра Жапарова встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
В рамках визита Токаев планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
В международном аэропорту Душанбе Токаева встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан.
Мирзиёева в международном аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица.
В рамках этого визита также предусмотрены встречи и переговоры высокого уровня между Таджикистаном и Узбекистаном, будет рассмотрен широкий круг двустороннего сотрудничества.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Таджикистан.
Сердара Бердымухамедова в Международном аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица.