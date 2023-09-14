Президенты стран Центральной Азии прибыли в Душанбе

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 14-15 сентября состоится Пятая юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и очередное заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Четвертая консультативная встреча глав государств ЦА прошла в июне 2022 года в городе Чолпон-Ата.В город Душанбе прибыли президенты стран Центральной Азии.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 сентября по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл в Душанбе с рабочим визитом.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту г. Душанбе. Президента Садыра Жапарова встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

В рамках визита Токаев планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В международном аэропорту Душанбе Токаева встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан.

Мирзиёева в международном аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица.

В рамках этого визита также предусмотрены встречи и переговоры высокого уровня между Таджикистаном и Узбекистаном, будет рассмотрен широкий круг двустороннего сотрудничества.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Таджикистан.

Сердара Бердымухамедова в Международном аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица.

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