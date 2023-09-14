Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели встречу

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CentralAsia (TJ) - В Городской резиденции правительства Таджикистана 14 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, который прибыл в Душанбе для участия в Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает Ховар.

«Президент Эмомали Рахмон выразил уверенность, что результаты мероприятия глав государств Центральной Азии окажут эффективное содействие развитию позитивных процессов в нашем регионе.

В ходе встречи стороны уделили внимание развитию отношений сотрудничества между Таджикистаном и Кыргызстаном, которых связывают многовековые узы дружбы и добрососедства, и высказались за продолжение регулярного политического диалога, особенно на высшем уровне.

В ходе встречи стороны также обсудили по отдельным региональным и международным темам, представляющим интерес», - говорится в сообщении.

Сегодня во Дворце нации в Душанбе состоится Пятая юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

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