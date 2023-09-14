В Крыму прогремели мощные взрывы, - СМИ

CentralAsia (CA) - Телеграм-каналы публикуют видео и фото большого столба дыма от взрыва в районе Евпатории в Крыму. Столб дыма подсвечен заревом, вероятно, от пожара. Об этом пишет Би-Би-Си.

В районе Евпатории расположены несколько военных частей. Недалеко от нее находится и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

Украинский телеграм-канал «Крымский ветер», получающий сообщения от пользователей из Крыма, пишет, что самый мощный из взрывов, которые слышали местные жители, прогремел в 5:40 по местному времени.

Подписчики канала пишут, что взрыв произошел где-то к западу от Евпатории.

Крымский телеграм-канал «ЧП Севастополь» сообщает о четырех больших взрывах. Идет ли речь о тех же взрывах, о которых уже писали местные жители, или же это новые взрывы, и налет на район Евпатории продолжается, пока неясно.



Источник BBC News Украина в Службе безопасности Украины утверждает, что в результате удара по району Евпатории поражен комплекс ПВО «Триумф».

По информации пресс-службы минобороны России, утром 14 сентября Крым атаковали 11 беспилотников ВСУ. Отмечается, что беспилотники самолетного типа пытались атаковать Крым, однако по ним отработали российские силы ПВО.

Кроме того, ВСУ направили на Черноморский флот пять морских дронов, которые пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Все беспилотники уничтожили огнём из штатного вооружения корабля.