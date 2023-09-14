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Ближайшее десятилетие станет определяющим для центральноазиатского региона, - Токаев

CentralAsia (TJ) -  Скорее всего ближайшее десятилетие станет определяющим для центральноазиатского региона, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

«От нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся историческим шансом», - сказал он.

По его словам, благодаря совместным усилиям центральноазиатский регион динамично развивается, все более укрепляет позиции на международной арене и принимает активное участие в глобальных процессах.

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