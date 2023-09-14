Ближайшее десятилетие станет определяющим для центральноазиатского региона, - Токаев
- Таджикистан, политика
- 16:20, 14 сентября 2023
- Просмотров: 771
CentralAsia (TJ) - Скорее всего ближайшее десятилетие станет определяющим для центральноазиатского региона, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.
«От нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся историческим шансом», - сказал он.
По его словам, благодаря совместным усилиям центральноазиатский регион динамично развивается, все более укрепляет позиции на международной арене и принимает активное участие в глобальных процессах.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения