Ближайшее десятилетие станет определяющим для центральноазиатского региона, - Токаев

CentralAsia (TJ) - Скорее всего ближайшее десятилетие станет определяющим для центральноазиатского региона, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

«От нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся историческим шансом», - сказал он.

По его словам, благодаря совместным усилиям центральноазиатский регион динамично развивается, все более укрепляет позиции на международной арене и принимает активное участие в глобальных процессах.

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