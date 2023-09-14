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Эмомали Рахмон предложил создать ассоциацию СМИ государств Центральной Азии

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложить создать ассоциацию СМИ государств Центральной Азии. Такое предложение он озвучил на консультативной встрече глав государств ЦА.

По его словам, в последнее время резко возрос интерес к Центральной Азии со стороны средств массовой информации.

«Медиапространство заполнено самыми разными, порой противоречивой и искажённой информацией. Необходимо принять меры для формирования в регионе информационной атмосферы, основанных на реальных фактах, а не на домыслах. В этих целях выступаем создать ассоциацию средств массовой информации государств Центральной Азии», - сказал он.

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