Эмомали Рахмон предложил создать ассоциацию СМИ государств Центральной Азии
- Таджикистан, политика
- 16:22, 14 сентября 2023
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложить создать ассоциацию СМИ государств Центральной Азии. Такое предложение он озвучил на консультативной встрече глав государств ЦА.
По его словам, в последнее время резко возрос интерес к Центральной Азии со стороны средств массовой информации.
«Медиапространство заполнено самыми разными, порой противоречивой и искажённой информацией. Необходимо принять меры для формирования в регионе информационной атмосферы, основанных на реальных фактах, а не на домыслах. В этих целях выступаем создать ассоциацию средств массовой информации государств Центральной Азии», - сказал он.
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