В Пятой Консультативной встрече глав государств ЦА Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов участвуют в качестве почетных гостей 

- Таджикистан, политика
- 16:26, 14 сентября 2023
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CentralAsia (TJ) - В городе Душанбе 14 сентября началась Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
Как сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в качестве почетного гостя во встрече принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Также в качестве почетного гостя приглашен бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В работе встречи принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
На встречу также приглашена делегация ООН во главе со спецпредставителем генсекретаря — руководителем Регионального центра по превентивной дипломатии ЦА, и директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.