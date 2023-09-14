В Пятой Консультативной встрече глав государств ЦА Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов участвуют в качестве почетных гостей

CentralAsia (TJ) - В городе Душанбе 14 сентября началась Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Как сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в качестве почетного гостя во встрече принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также в качестве почетного гостя приглашен бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В работе встречи принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

На встречу также приглашена делегация ООН во главе со спецпредставителем генсекретаря — руководителем Регионального центра по превентивной дипломатии ЦА, и директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

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