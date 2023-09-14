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Токаев — главам стран ЦА: Сегодня мир оказался в крайне сложной ситуации. Она вам хорошо известна

CentralAsia (KZ) -  «Сегодня мир оказался в крайне сложной ситуации. Эта ситуация вам хорошо известна», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

По его словам, каждая из центральноазиатских стран испытывает определенные трудности в связи с международной обстановкой.

«По мере обострения геополитической напряженности нам как никогда важно объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса в регионе.

В Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития ЦА в 21 веке зафиксирована взаимоприемлемая формула для достижения этой благой цели. Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение его скорейшего вступления в силу. Договор станет наглядным политическим свидетельством зрелости наших государств, готовности самостоятельно определять судьбу нашего региона. Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы затрагивают национальные вопросы. Вместе с тем для полной реализации важно как можно быстрее прийти к общим позициям», - сказал он.

Токаев предложил министерствам иностранных дел стран активизировать работу по данному договору.

Также президент Казахстана предложил в 2024 провести в Казахстане диалог по безопасности и сотрудничестве в ЦА на уровне секретарей Советов безопасности.

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