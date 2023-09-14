Эмомали Рахмон сообщил о предотвращении двух попыток прорыва таджикско-афганской границы боевиками

CentralAsia (TJ) - Таджикистан ставит целью обеспечить благоприятные, социально-экономические условия для стабилизации гуманитарной ситуации в Афганистане и создает условия для доставки гуманитарного груза в эту страну, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 сентября на Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

«В то же время мы ощущаем рост активности различных террористических групп на территории Афганистана. В последние годы мы столкнулись с попытками прорыва и незаконного пересечения госграницы со стороны различных террористических групп. Не так давно мы предотвратили две попытки прорыва границы боевиками. Они преследовали с целью совершить серию терактов в столице и других регионах Таджикистана», - рассказал он.

Он отметил, что увеличивается и объем контрабанды наркотиков.

«Цифры наглядно подтверждают это положение. Только компетентными органами нашей страны в прошлом году на границе с Афганистаном изъято около 5 тонн наркотических веществ. Это на 22% больше, чем в 2021 году. В этих условиях нам нужно работать вместе и сообща», - обратился он к главам государств ЦА.

Нужно всегда помнить, что фактор безопасности является важнейшим условием успешной реализации совместных созидательных планов и начинаний, добавил Рахмон.

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