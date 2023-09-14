ЦА возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом, - Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - «Наш регион вновь возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом», - сказал сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

По его словам, в Центральной Азии укрепляются стабильность и единство.

«Наш регион становится одним из важных центров экономического роста и инвестиционной активности», - отметил он.

Президент Узбекистана привел цифры: за последние годы совокупный валовой продукт стран региона вырос на 40%, наблюдается устойчивый рост торговли между странами ЦА. Так, товарооборот вырос более чем в 2,5 раза.

Объемы взаимных инвестиций вырос почти в 6 раз, приток прямых иностранных инвестиций — на 45%. Почти в 2 раза выросли показатели внутрирегионального туризма, добавил он.