ЦА возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом, - Шавкат Мирзиёев

- Узбекистан, политика
- 17:03, 14 сентября 2023
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CentralAsia (UZ) - «Наш регион вновь возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом», - сказал сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.
По его словам, в Центральной Азии укрепляются стабильность и единство.
«Наш регион становится одним из важных центров экономического роста и инвестиционной активности», - отметил он.
Президент Узбекистана привел цифры: за последние годы совокупный валовой продукт стран региона вырос на 40%, наблюдается устойчивый рост торговли между странами ЦА. Так, товарооборот вырос более чем в 2,5 раза.
Объемы взаимных инвестиций вырос почти в 6 раз, приток прямых иностранных инвестиций — на 45%. Почти в 2 раза выросли показатели внутрирегионального туризма, добавил он.