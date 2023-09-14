Узбекистан предложил странам ЦА приступить к разработке межгосударственной программы по защите границ государств региона

CentralAsia (UZ) - «Предлагаем приступить к разработке межгосударственной программы по защите и укреплению границ стран Центральной Азии», - сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

По его словам, важно продолжить совместные учения по отработке сценариев и противодействия традиционным и новым угрозам безопасности.

«Считаем востребованным формирование региональной системы прогнозирования, предотвращения раннего оповещения и совместного реагирования на ЧС.

Одним из ключевых факторов, напрямую влияющих на безопасность и стабильность, остается обстановка в Афганистане.

Крайне важен постоянный и открытый диалог с нынешними властями Афганистана, интеграция этой страны в региональные экономические страны. Узбекистан и далее намерен необходимое содействие афганскому народу, сказал он.