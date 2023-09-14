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Мирзиёев предложил создать Экономический совет стран Центральной Азии
Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухаммедов, Шавкат Мирзиёев.
Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухаммедов, Шавкат Мирзиёев.
// Акорда

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать Экономический совет государств Центральной Азии 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

По его словам, это нужно для расширения практического взаимодействия по всему комплексу торгово-экономической повестки.

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