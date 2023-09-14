Мирзиёев предложил создать Экономический совет стран Центральной Азии

Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухаммедов, Шавкат Мирзиёев. // Акорда

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать Экономический совет государств Центральной Азии 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

По его словам, это нужно для расширения практического взаимодействия по всему комплексу торгово-экономической повестки.