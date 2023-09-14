Мирзиёев предложил создать Экономический совет стран Центральной Азии
- Узбекистан, политика
- 17:28, 14 сентября 2023
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Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухаммедов, Шавкат Мирзиёев.
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать Экономический совет государств Центральной Азии 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.
По его словам, это нужно для расширения практического взаимодействия по всему комплексу торгово-экономической повестки.
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