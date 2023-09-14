Казахстан в прошлом году открыл филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, - Токаев

// Акорда

CentralAsia (KZ) - «Отдельно остановлюсь на вопросах углубления культурно-гуманитарного сотрудничества. Учитывая устойчивый демографический рост в регионе, на первый план выходит расширение связей в сфере образования и науки», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

По его словам, Казахстан активно развивает межвузовское взаимодействие с государствами Центральной Азии.

Он напомнил, что в прошлом году были открыты филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, прорабатывается открытие совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана.

«Изучается вопрос перекрестного открытия в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран. Расширению сотрудничества в этой важной сфере способствует проведение «на полях» нашей встречи в Душанбе 2-го Форума ректоров и 1-го Форума ученых стран Центральной Азии», - сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения