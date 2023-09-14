За последние 5 лет внутрирегиональный товарооборот в ЦА вырос на более чем 80%, составив $10,6 млрд, - Токаев

// Акорда

CentralAsia (KZ) - За последние 5 лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив $10,6 млрд, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 сентября в ходе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

По его словам, это не предел. У стран ЦА имеется огромный потенциал для дальнейшего развития торговли, сказал он.

Последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии.

«Без преувеличения можно сказать, что Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях. Однако нельзя останавливаться на достигнутом, на наш взгляд, следует в полной мере реализовать наш огромный экономический потенциал.

Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей», - сказал он.

Токаев предложил странам региона свое видение конкретных направлений совместной работы.

Он предложил последовательное наращивание торговых потоков между странами ЦА: «Мы наблюдаем ощутимые результаты в этой сфере. Как я уже отметил, взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост. У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до $15 млрд».

Кроме того, Токаев считает, что Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям.

Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами Токаев предложил создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway.

Также президент Казахстана предложил разработать план действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии. Этот план был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран, считает он.

Еще одним направлением работы Токаев назвал полноценную реализацию транспортно-логистического потенциала стран ЦА: «Эта стратегическая по своей сути сфера может стать опорной точкой для стремительного развития региона. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется рост торговых потоков в направлении Китая, Европы, России, Ближнего Востока.

Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры.

Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых «узких мест», сдерживающих внутрирегиональную торговлю.

Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнерами. Речь идет о железнодорожных проектах Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен – граница Туркменистана.

В целом, Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии».

Беспрецедентное развитие искусственного интеллекта ставит перед нами задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг.

По прогнозам экспертов, через десять лет до 70 % продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. Поэтому планомерное расширение зоны применения цифровых решений в наших странах может стать приоритетом.

Цифровые решения активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде.

Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли».

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