Сотрудники службы безопасности аэропорта Майами воровали из багажа пассажиров

CentralAsia (CA) - Видео наблюдения зафиксировало, как сотрудники службы безопасности в международном аэропорту Майами воровали у пассажиров, когда они проходили проверку.

Как пишет Daily Mail, 33-летний Лабарриус Уильямс и 20-летний Хосуэ Гонсалес пытались украсть деньги из сумок пассажиров на контрольно-пропускном пункте 29 июня.

На видео видно, как Уильямс перемещает предметы в мусорном ведре, а затем уходит, в то время как Гонсалес кладет на этот предмет руку. Затем Гонсалес сжимает что-то в руке, вынимая это из мусорного бака, затем сразу же бросает что-то в карман, прежде чем вернуться на конвейер.

В другом ролике видно, как Гонсалес начинает расстегивать молнию на сумочке, а мусорное ведро опускается вниз по ремню. Он начинает с открытия большого основного кармана, затем меньшего переднего кармана, затем вытаскивает бумажник и тащит его в угол мусорной корзины за большой сумкой. Пока корзина движется, он открывает бумажник и перебирает висящие из него деньги. Пока мусорное ведро движется по конвейеру, он постоянно к нему возвращается.

Его руки находятся в мусорном ведре, прикасаясь к пакету до тех пор, пока он не попадет в рентгеновский аппарат. Затем он кладет руки в карманы и идет обратно в конец очереди.

6 июля Уильямс, Гонсалес и третий агент Элизабет Фустер были арестованы за то, что якобы вытащили 600 долларов из бумажника пассажира, пока тот проходил проверку безопасности.

Гонсалес и Фустер отказались от своих прав во время ареста и дали письменные признания. Уильямс отказался говорить.

Однако на более поздних слушаниях обвинения с Фустера были сняты, сообщает NBC Miami.

Гонсалес был принят в государственную программу, в случае завершения которой обвинения с него будут сняты. Он должен выплатить двум жертвам 700 долларов, отработать 25 часов общественных работ и сдать удостоверение службы безопасности аэропорта.

Уильямсу было отказано в участии в той же программе, и он предстанет перед судом.