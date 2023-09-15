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Президенты стран Центральной Азии в Душанбе совершили вечернюю прогулку среди фруктов. Фоторепортаж

CentralAsia (TJ) -  Вечером 14 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон организовал «Вечер дружбы» для глав государств Центральной Азии, участников Пятой консультативной встречи.

На «Вечере дружбы» присутствовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает «Ховар», в Правительственной даче президенты вышли на вечернюю прогулку и посетили выставку природных богатств «раеподобного края».

На выставке были представлены фрукты, овощи, сухофрукты, мёд и другие бесценные природные блага страны, которые пришлись по душе высокопоставленным гостям.

На отдельных дорожках каждый вид сельскохозяйственной продукции был представлен в различных формах, стилях и дизайне.

До этого «Ховар» передал, что во второй половине дня 14 сентября, после участия в консультативном совещании глав государств Центральной Азии, президент Кыргызстана Садыр Жапаров вернулся из города Душанбе в Бишкек.

В аэропорту Душанбе Садыра Жапарова проводили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица.

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