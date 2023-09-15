В курортном городе Египта на женщину напала акула, ей ампутировали руку. Видео

CentralAsia (KZ) - На побережье египетского города Дахаб на Синайском полуострове 13 сентября на 34-летнюю Зайнаб Ахмед Мохамед из Александрии напала акула. Она откусила женщине руку от плеча, из-за чего ее пришлось ампутировать, сообщил информационный портал El Manshar.

Местные власти оказали необходимую помощь пострадавшей. В настоящий момент она находится в больнице. Ее состояние стабилизировано. Пляж в Дахабе временно закрыли. Также Министерство по делам окружающей среды АРЕ заявило, что создана комиссия для выяснения причин произошедшего и обследования прибрежной зоны.

Женщина перенесла несколько операций, сейчас она в сознании, сообщили 14 сентября SHOT.

Это не первое нападение акулы за последнее время, подобные происшествия происходили неоднократно, в частности на побережье Красного моря. Власти Египта заявили, что они уже закупили устройства слежения, чтобы контролировать передвижения и предотвратить новые случаи нападения на туристов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения