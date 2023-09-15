Число жертв в результате наводнения в Ливии выросло до 11,3 тысяч. Видео

CentralAsia (KZ) - Число жертв при наводнении в Ливийском городе Дерна выросло до 11,3 тыс человек, более 20 тыс. остаются без вести пропавшими. Это неокончательные цифры, сообщает euronews.

Мер города Абдулменам аль-Гаити предполагает, основываясь на разрушенных зданиях, что жертвами стихии могли стать более 20 тыс. человек. Среди жертв наводнения, кроме ливийцев, обнаружили также десятки тел мигрантов из Судана и Египта.

Циклон «Даниэль» принес в район города Дерна штормовой ветер и ливни с грозами, которые разрушили две плотины. В результате чего целые районы оказались под водой, а местные жители — унесены потоками в Средиземное море. Жертв наводнения все еще смывает на берег. А сам город практически на четверть смыт в море.

Также положение усложняется тем, что в результате наводнения не взорвавшиеся снаряды и мины, которые остались после долгих лет боевых действий, могли перенестись в другие районы.

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