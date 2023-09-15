В России разработали курс адаптации для трудовых мигрантов

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CentralAsia (CA) - Федеральное агентство по делам национальностей подготовило курс адаптации для трудовых мигрантов.

Как заявил руководитель агентства Игорь Баринов, курс адаптации в России включает знакомство иностранцев с законодательством РФ, порядком оформления документов и нормами поведения в российском обществе.

Как пишет ТАСС, таким стал ответ ФАДН на рекомендацию президента страны тщательно подходить к притоку мигрантов в Россию и не допускать появления гетто.

«Основная задача — снизить напряжение в миграционной среде, повысить их правовую грамотность, чтобы люди знали, что можно делать, что нельзя, за что последует неминуемое наказание. Если они будут разделывать барана на детской школьной площадке, как это было в Нижнем Новгороде, то за это последует ответственность», - сказал Баринов в интервью ТАСС.

При этом он особо отметил, что для тех мигрантов, кто уважает и соблюдает российские законы, «двери открыты», а разработанный курс адаптации облегчит жизнь.