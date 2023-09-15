В Узбекистане задержан таджикистанец при попытке сбыта 9,5 кг опия за $55 тыс.

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пресечен незаконный оборот 15,5 кг наркотических средств, сообщает Служба госбезопасности РУз.

Сотрудники Службы госбезопасности по Джизакской области совместно с областным таможенным управлением задержали гражданин Таджикистана и двух жителей Бахмальского района Джизакской области при попытке сбыта 9 кг 530 граммов наркотического вещества «опий» за 55 тыс. долларов. Наркотическое вещество ввезено из Таджикистана контрабандным путем.

Также в ходе оперативного мероприятия в Зааминском районе были задержаны трое граждан Таджикистана, у которых в процессуальном порядке изъято 2 кг 986 граммов наркотического вещества «гашиш». Также был задержан еще один гражданин Таджикистана, ожидавший их. Установлено, что данное наркотическое средство было завезено из Таджикистана.

Еще один случай произошел на посту ДПС «Ширинбулок» Мубарекского района, где была остановлена и осмотрена автомашина «Матиз» под управлением жителя города Бухары. В результате у 25-летнего пассажира было обнаружено и изъято 973 грамма героина.

На территории Каганского района Бухарской области было закопано 1 кг 968 граммов наркотического вещества «героин», который также был изъят.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 246 и 273 Уголовного Кодекса, с применением меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.