Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений, - NASA

CentralAsia (CA) - Лето этого года было самым жарким сезоном на Земле, когда-либо зарегистрированным. Об этом сообщило NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), передает UPI.

Летние температуры в этом году были в среднем на 2,1 градуса по Фаренгейту выше, чем летом между 1951 и 1980 годами.

Ученые из Института космических исследований имени Годдарда НАСА в Нью-Йорке обнаружили, что июнь, июль и август вместе взятые были в среднем на 0,41 градуса по Фаренгейту жарче, чем любое другое лето в истории НАСА.

«Рекордные температуры лета 2023 года — это не просто набор цифр — они приводят к ужасным последствиям в реальном мире. От изнуряющих температур в Аризоне и по всей стране до лесных пожаров по всей Канаде и экстремальных наводнений в Европе и Азии», - заявил в своем заявлении администратор НАСА Билл Нельсон.

Нельсон сказал, что наблюдаемые сейчас последствия изменения климата представляют собой угрозу для Земли и будущих поколений.

Эти последствия включают в себя исключительно сильные волны тепла, охватившие большую часть мира этим летом, включая интенсивные волны тепла в Соединенных Штатах, Южной Америке, Европе и Японии. По словам исследователей, к последствиям изменения климата также можно отнести смертоносные лесные пожары в Канаде и на Гавайях, а также чрезвычайно сильные дожди в Италии, Греции и Центральной Европе.

Для измерения температуры приземного воздуха НАСА использует данные, полученные десятками тысяч метеорологических станций, а также данные о температуре поверхности моря с корабельных приборов и приборов, установленных на буях.

Этим летом температура океана вокруг Флориды поднялась выше 100 градусов по Фаренгейту. По данным правительства Иордании, в августе температура в Средиземном море достигла рекордных 84 градусов.

Данные НАСА соответствуют климатическому исследованию ЕС, проведенному ранее в этом месяце, согласно данным Службы изменения климата «Коперник», которая обнаружила, что июль был самым жарким месяцем в истории, за ним следовал самый теплый август, когда-либо зарегистрированный.