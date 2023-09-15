Таиланд вводит временный безвизовый режим для граждан Казахстана

CentralAsia (KZ) - Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Казахстана. Об этом сообщает МИД Казахстана.

Таким образом казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы.

Действительным проездным документом является паспорт гражданина РК, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев.

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