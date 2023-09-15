Во Франции покупателей в супермаркетах стали предупреждать о «шринкфляции»

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CentralAsia (CA) - Одна из сетей супермаркетов во Франции на этой неделе стала размещать на полках магазинов таблички, информирующие покупателей о «шринкфляции», пишет Би-би-си.

«Шринкфляция» (иногда также говорят «сжимфляция») — это способ скрытого повышения цен, к которому часто прибегают производители потребительских товаров: чтобы скрыть фактическое удорожание товара, они фасуют его в упаковку меньшего размера.

Среди продуктов, которые таким образом маркирует торговая сеть, — холодный чай в бутылках, шоколад и мороженое.